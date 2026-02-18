Migranti risarcimento di 76mila euro a SeaWatch per blocco nave dopo caso Rackete Meloni | Senza parole

Il tribunale di Palermo ha deciso che SeaWatch riceverà 76mila euro di risarcimento per il blocco della nave nel 2019, subito dopo l’arresto della capitana Carola Rackete. La sentenza arriva dopo un procedimento legale che ha accertato l’ingiustizia del fermo, che impedì alla nave di operare durante un salvataggio nel Mediterraneo. La decisione si aggiunge alle tensioni tra il governo e le organizzazioni umanitarie. Meloni ha commentato la vicenda con parole dure, definendola “senza parole”.

(Adnkronos) – Il tribunale di Palermo ha stabilito che l'Ong SeaWatch dovrà essere risarcita di 76mila euro per il blocco ingiustamente subito dalla Sea-Watch 3 nel 2019 dopo il caso Rackete. A darne notizia è stata la stessa Ong. "Mentre il governo Meloni annuncia il 'blocco navale' e attacca le Ong del soccorso in mare – afferma Sea Watch – il diritto ancora una volta dà ragione alla disobbedienza civile". Carola Rackete, al comando della Sea Watch 3 con 42 migranti a bordo, nel giugno del 2019 disubbidì al divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane imposto dal decreto sicurezza e attraccò ugualmente a Lampedusa speronando una motovedetta della Guardia di Finanza.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

