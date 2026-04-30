Bike lane in Trentino parte la campagna | Non restringono la strada salvano vite
In Trentino prende il via una campagna per promuovere le corsie ciclabili, con lo slogan: “Non restringono la strada, salvano vite”. Le autorità locali intendono sensibilizzare i cittadini sull’utilizzo delle piste riservate alle biciclette, spiegando che queste non riducono lo spazio destinato alle auto. La campagna mira anche a chiarire i benefici per la sicurezza di pedoni e ciclisti, con un focus sulla prevenzione degli incidenti.
Le strade del Trentino tornano sotto i riflettori, questa volta non per un incidente, ma per prevenire i prossimi. Parte da qui la nuova campagna di sensibilizzazione sulle bike lane, le corsie ciclabili tracciate sull’asfalto che negli ultimi mesi hanno fatto discutere cittadini e amministratori.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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