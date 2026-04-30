A Empoli, si osserva come trovare risposte certe sulla salute online sia diventato complicato, con molte informazioni contraddittorie o fuorvianti. La difficoltà di orientarsi tra le tante fonti digitali si riflette anche nel mondo delle biblioteche, dove si cerca di offrire un aiuto concreto attraverso percorsi di lettura e consulenza. La proposta mira a rendere più accessibile e sicuro l’uso delle risorse bibliotecarie per chi cerca supporto su temi sanitari.

EMPOLI Non basta un clic per trovare risposte – spesso contraddittorie, talvolta fuorvianti –. Orientarsi tra le informazioni sulla salute è sempre più difficile. Eppure, proprio da qui nasce un’idea tanto semplice quanto rivoluzionaria: tornare al libro. Un libro come strumento affidabile, selezionato, "prescritto". Ma soprattutto attendibile. Non è la biblioterapia delle piccole farmacie letterarie, dove è il contenuto a nutrire l’anima: qui è l’informazione corretta e validata, a diventare parte della cura. Si chiama " Bibliocura – la terapia continua tra le pagine " ed è il progetto di welfare culturale promosso dalla Biblioteca comunale Renato Fucini insieme all’ Azienda Usl Toscana Centro e alla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Panoramica sull’argomento

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