Berzo Inferiore | Match dello Spiedo
A Berzo Inferiore si prepara il tradizionale evento dello Spiedo, una manifestazione che richiama molti cittadini e appassionati. Durante la giornata, le vie del paese si riempiono di aromi tipici e di un’atmosfera di convivialità, legata alla cucina e alla cultura locale. La manifestazione si svolge in un clima di collaborazione tra i partecipanti, che condividono un momento di festa e di tradizione.
C’è un profumo inconfondibile che si appresta a invadere le vie di Berzo Inferiore. Non è solo il profumo della tradizione, ma quello della competizione (amichevole, s'intende) e della solidarietà. Sabato 2 maggio, l’Oratorio si trasformerà nel teatro di un evento attesissimo: il 2° Match dello.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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