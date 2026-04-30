Berzo Inferiore | Match dello Spiedo

A Berzo Inferiore si prepara il tradizionale evento dello Spiedo, una manifestazione che richiama molti cittadini e appassionati. Durante la giornata, le vie del paese si riempiono di aromi tipici e di un’atmosfera di convivialità, legata alla cucina e alla cultura locale. La manifestazione si svolge in un clima di collaborazione tra i partecipanti, che condividono un momento di festa e di tradizione.