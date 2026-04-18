Calciomercato Juve | piano Bernardo Silva attivato! Presentato il progetto per convincerlo a trasferirsi a Torino spicca l’ingaggio fuori parametri

Da calcionews24.com 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha messo in campo un piano per convincere Bernardo Silva a trasferirsi a Torino, presentandogli un progetto specifico. L’operazione prevede un ingaggio superiore ai parametri abituali, con l’obiettivo di attrarre il centrocampista. La trattativa si lega a una serie di incontri tra le parti, mentre la società continua a lavorare per definire i dettagli dell’accordo. La proposta è stata comunicata ufficialmente al giocatore e al suo entourage.

Milan, Allegri a pranzo con Furlani e Tare: vertice per Champions, futuro e calciomercato. Di cosa si è parlato, ecco i temi sul tavolo Napoli McTominay insieme fino al 2030? Lavori in corso per il rinnovo, ecco di quanto verrà aumentato lo stipendio! Ultimissime novità Ferrara a 360°: «Juve, giusto rinnovare Spalletti ma Vlahovic.La verità sul futuro di Conte.🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato juve piano bernardo silva attivato presentato il progetto per convincerlo a trasferirsi a torino spicca l8217ingaggio fuori parametri
© Calcionews24.com - Calciomercato Juve: piano Bernardo Silva attivato! Presentato il progetto per convincerlo a trasferirsi a Torino, spicca l’ingaggio fuori parametri

Notizie correlate

Leggi anche: Juve, piano parametri zero: Bernardo Silva e Lewandowski per la Champions

Calciomercato Juve LIVE: il piano per Bernardo Silva, Huijsen può tornaredi Redazione JuventusNews24 Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: La Juve sogna Alisson Becker, Bernardo Silva e Hojbjerg: il piano del mercato estivo di Comolli; Bernardo Silva, in Italia solo Juve: la chiacchierata con Guardiola e il piano che ha sorpreso Mendes; Juventus, Spalletti firma e detta le regole: assalto ad Alisson e la sfida all'Atletico per Ederson; Bernardo Silva lascia il Manchester City, è ufficiale: il messaggio di addio e cosa filtra sulla Juventus.

calciomercato juve calciomercato juve piano bernardoJuve, conferma UFFICIALE su Bernardo Silva: Uno dei giocatori più talentuosiBernardo Silva dice addio al Manchester City. Annuncio ufficiale del portoghese e comunicato del club: possibile futuro alla Juve ... calciomercato.it

calciomercato juve calciomercato juve piano bernardoPagina 1 | Bernardo Silva, in Italia solo Juve: la chiacchierata con Guardiola e il piano che ha sorpreso MendesIl quarto posto essenziale per neutralizzare la grande insidia del Barcellona. Il portoghese attira il club bianconero, che vuole costruire una mentalità vincente ... tuttosport.com

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.