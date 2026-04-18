Calciomercato Juve | piano Bernardo Silva attivato! Presentato il progetto per convincerlo a trasferirsi a Torino spicca l’ingaggio fuori parametri

La Juventus ha messo in campo un piano per convincere Bernardo Silva a trasferirsi a Torino, presentandogli un progetto specifico. L’operazione prevede un ingaggio superiore ai parametri abituali, con l’obiettivo di attrarre il centrocampista. La trattativa si lega a una serie di incontri tra le parti, mentre la società continua a lavorare per definire i dettagli dell’accordo. La proposta è stata comunicata ufficialmente al giocatore e al suo entourage.

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