Bergamo tre espulsioni per irregolarità e gravi condotte

La Polizia di Stato di Bergamo ha effettuato tre espulsioni nei confronti di cittadini stranieri irregolari, responsabili di comportamenti gravi e con precedenti penali. Le operazioni sono state condotte nell’ambito di controlli mirati a verificare la regolarità delle posizioni degli stranieri presenti sul territorio. Le persone coinvolte sono state accompagnate all’aeroporto e successivamente rimandate nel loro paese di origine.

I CONTROLLI. La Polizia di Stato di Bergamo ha eseguito tre espulsioni nei confronti di cittadini stranieri irregolari responsabili di gravi comportamenti e con precedenti penali. I provvedimenti, attuati tra il 24 e il 29 aprile, rientrano nelle attività di controllo del territorio e tutela della sicurezza urbana. La Polizia di Stato di Bergamo ha eseguito nei giorni scorsi tre provvedimenti di espulsione nei confronti di cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale, ritenuti responsabili di comportamenti gravi e tali da compromettere la sicurezza urbana. Le operazioni sono state condotte dal personale dell’Ufficio Immigrazione nell’ambito delle attività di controllo del territorio e contrasto all’immigrazione irregolare.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Panoramica sull’argomento

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