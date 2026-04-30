Benvenuta in Eccellenza Ricci mister promozione | L’Aurora ha fatto breccia

Un dirigente sportivo ha commentato il percorso della squadra, sottolineando che dopo aver superato senza ostacoli uno scontro diretto hanno deciso di puntare alla promozione in Eccellenza. Ha anche aggiunto che la vittoria in Coppa Italia ha rafforzato la loro determinazione a raggiungere l’obiettivo, evidenziando il ruolo di questa conquista nel rafforzare la loro convinzione di poter arrivare in cima.

"Una volta passato indenne lo scontro diretto ci siamo detti di andare a prenderci l’Eccellenza, ma anche la vittoria in Coppa Italia ci ha dato una grossa spinta verso questo traguardo". Simone Ricci, allenatore dell’ Aurora Treia, ricorda la stagione in cui ha centrato l’obiettivo iniziale di una stagione che non è ancora finita per la sua formazione. Infatti si giocherà sabato alle 15.30 al Capponi di Treia la partita Aurora Treia-Lunano che assegnerà il titolo regionale tra le vincitrici dei due gironi di Promozione. "Giocheremo con la mente libera – aggiunge – una gara a cui teniamo". C’è così la possibilità di arricchire la bacheca, ma su tutte brilla la vittoria del campionato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Benvenuta in Eccellenza. Ricci, mister promozione: "L’Aurora ha fatto breccia» Notizie correlate Promozione. "L’Aurora ha tutto per vincere e conquistare l’Eccellenza»L’ultima giornata nel girone B di Promozione svelerà chi salirà in Eccellenza tra Aurora Treia e Azzurra Colli, chi sarà costretto a giocare i... Promozione. "L’Aurora ha quasi un match ball. Il Corridonia insegue la salvezza»Claudio Eleuteri, tecnico del Borgo Mogliano, presenta la 12ª giornata di ritorno del girone B di Promozione, dove la sfida tra la leader Aurora...