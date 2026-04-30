Benevento sciopero in Consiglio | l’opposizione protesta per Santamaria

Durante una seduta del Consiglio comunale di Benevento, i rappresentanti di alcune forze di opposizione, tra cui il Partito Democratico, AVS e Alternativa, hanno deciso di lasciare l’aula. La protesta si è verificata nel corso della riunione e ha coinvolto l’abbandono dei consiglieri in segno di dissenso. La decisione è stata comunicata durante i lavori del Consiglio, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali.

? Cosa sapere I consiglieri PD, AVS e Alternativa abbandonano il Consiglio comunale di Benevento oggi.. La protesta riguarda la gestione del dirigente Gennaro Santamaria e il rendiconto 2025.. Questa mattina a Benevento i lavori del Consiglio comunale sono stati interrotti bruscamente dai consiglieri del Partito Democratico, di AVS-Sinistra Italiana e di Alternativa per Benevento, che hanno lasciato l’aula durante la seduta sul rendiconto di gestione 2025. La protesta nasce dalla gestione della vicenda che vede protagonista il dirigente Gennaro Santamaria, con i membri della minoranza che hanno esposto cartelli chiedendo dimissioni, risposte da parte di chi governa e rispetto per la città.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Benevento, sciopero in Consiglio: l’opposizione protesta per Santamaria Notizie correlate Arresto Santamaria, opposizione chiede Consiglio comunale straordinario a BeneventoTempo di lettura: < 1 minutoI consiglieri di opposizione chiedono la convocazione straordinaria del Consiglio comunale a seguito della vicenda... Caso Santamaria, l’opposizione irrompe in Consiglio comunale: “Dimissioni”Tempo di lettura: < 1 minutoClima teso questa mattina in Consiglio comunale a Benevento, dove i gruppi di opposizione hanno deciso di abbandonare...