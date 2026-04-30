A Belluno, la UILM sta monitorando come le tensioni in Medio Oriente possano influenzare il settore metalmeccanico locale. La crisi internazionale ha portato a riflettere sulle possibili ripercussioni per le fabbriche della zona, anche se non sono ancora stati presi provvedimenti ufficiali. La situazione rimane sotto osservazione, con attenzione alle eventuali evoluzioni che potrebbero interessare l’industria metalmeccanica.

? Cosa sapere La UILM a Belluno analizza l'impatto delle tensioni in Medio Oriente sul comparto metalmeccanico.. Le crisi geopolitiche e l'automazione minacciano i posti di lavoro di 6 mila addetti.. Antonino Colombo e Rocco Palombella hanno affrontato stamattina a Belluno le preoccupazioni del comparto metalmeccanico, mentre l’instabilità in Medio Oriente colpisce direttamente le fabbriche bellunesi. Il 18° congresso provinciale della UILM ha aperto i lavori analizzando come le tensioni tra l’Iran e gli attori internazionali, insieme alla chiusura dello Stretto di Hormuz, stiano mettendo in ginocchio le catene produttive locali. Seduti ai tavoli del sindacato, tra i corridoi dove si respira l’aria pesante delle officine, emerge un quadro che non lascia spazio a illusioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Belluno, la crisi in Medio Oriente minaccia le fabbriche metalmeccaniche

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