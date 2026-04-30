Una nuova imitatrice di Belen Rodriguez sta attirando l’attenzione su TikTok, dove il suo video ha raccolto migliaia di like. La scoperta avviene tramite il figlio della showgirl, Santiago, che mostra il video al telefono. Tra le imitazioni più conosciute ci sono quelle di Virginia Raffaele e Amelia Villano, ma questa nuova figura sta rapidamente guadagnando popolarità sulla piattaforma.

Nel panorama delle imitazioni di Belen Rodriguez, accanto a nomi affermati come Virginia Raffaele e Amelia Villano, emerge un nuovo talento che sta conquistando TikTok con numeri impressionanti. Si tratta di Matteo Pilia, un giovane creator che ha saputo catturare l’essenza della showgirl argentina, riproducendone accento, cadenza e movenze caratteristiche. @matteopilia99 #pov #belen #commedia #imitazione #fyp? audio originale – Matteo A rendere il caso virale non è stato solo il successo dei suoi contenuti, ma soprattutto la reazione della diretta interessata. Belen è infatti venuta a conoscenza dell’imitazione tramite suo figlio Santiago. Durante un intervento a Rai Radio 2 la showgirl ha raccontato di aver scoperto i video di Matteo Pilia proprio grazie al ragazzo, che glieli ha mostrati personalmente.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Belen scopre la sua imitazione grazie al figlio Santiago: il video da migliaia di like

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