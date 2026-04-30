Beccati in A22 col dispositivo digitale per fare i furti nelle auto

Durante un controllo nell’area di servizio dell’A22 Paganella, in direzione Modena, agenti in borghese della polizia giudiziaria della polstrada di Trento e del compartimento di Bolzano hanno sequestrato a tre stranieri un dispositivo digitale utilizzato per interrompere le comunicazioni nelle auto. Il dispositivo, un jammer, è stato trovato durante un’ispezione nel corso di un’attività di vigilanza in quella zona.

Nell'area di servizio dell'A22 Paganella, in corsia sud (quindi in direzione Modena) una pattuglia in borghese della polizia giudiziaria della polstrada di Trento e un'altra del compartimento di Bolzano hanno sequestrato a tre stranieri un dispositivo inibitore di frequenze di tipo jammer.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Beccati su un'auto rubata e a bordo di uno scooter col telaio manomesso: due denunce