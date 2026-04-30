Bayern Monaco-FC Heidenheim sabato 02 maggio 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Kompany non vuole fare sconti ma pensa alla Champions

Sabato 2 maggio alle 15:30 si affrontano il Bayern Monaco e l’FC Heidenheim in una partita di campionato. Il Bayern, già campione di Germania, si prepara a disputare la partita con le formazioni ufficiali e le quote di mercato. Il tecnico del Bayern ha dichiarato di non voler fare sconti, mentre la squadra pensa già alla prossima sfida di Champions League, in cui dovrà recuperare la sconfitta subita a Parigi.

Chiamato a rimontare la sconfitta di Parigi in Champions tra pochi giorni il Bayern Monaco già campione di Germania affronta in casa il fanalino di coda FC Heidenheim. I bavaresi hanno pagato a caro prezzo le ingenuità difensive e la scelta di giocare con la difesa alta contro una squadra di abili velocisti come Kvaratskhelia, Dembelé e compagni,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Bayern Monaco-FC Heidenheim (sabato 02 maggio 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Kompany non vuole fare sconti ma pensa alla Champions Notizie correlate Bayern Monaco-FC Heidenheim (sabato 02 maggio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici. Kompany non vuole fare sconti ma pensa alla ChampionsChiamato a rimontare la sconfitta di Parigi in Champions tra pochi giorni il Bayern Monaco già campione di Germania affronta in casa il fanalino di... Bayern Monaco-FC Heidenheim (sabato 02 maggio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiChiamato a rimontare la sconfitta di Parigi in Champions tra pochi giorni il Bayern Monaco già campione di Germania affronta in casa il fanalino di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Bayern Monaco, la macchina perfetta all’esame Psg; Lo spettacolo di PSG-Bayern Monaco due giorni dopo Milan-Juventus: l'abisso tecnico che separa la Champions League dalla Serie A; Premier, Bundes e Ligue 1: tutte le gare su Sky; Pronostico FC Bayern München - Heidenheim: analisi e quote. Pronostici Bayern Monaco - Heidenheim: rotazione e dominio per i Die RotenIn questo articolo si possono trovare i pronostici Bayern Monaco - Heidenheim, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match ... goal.com Bundesliga 2025-2026: Bayern Monaco-Heidenheim, le probabili formazioniI bavaresi, già campioni, sono attesi dalla gara contro l'ultima in classifica, alla disperata ricerca di punti salvezza. sportal.it Pep Guardiola ha fatto ridere tutta la sala stampa quando ha risposto alla domanda sul perché avesse preferito vedere Stockport County-Port Vale, piuttosto che assistere alla meravigliosa semifinale di Champions tra PSG e Bayern Monaco: https://fanpa.ge/t - facebook.com facebook Milan-Juventus e PSG-Bayern Monaco: due modi di pensare calcio all’opposto. L’analisi #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com