Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato la sospensione dei dazi sul whisky scozzese, dichiarando che la decisione è stata presa in occasione di un recente incontro con il sovrano e la regina. La misura rappresenta un gesto simbolico che coinvolge anche questioni di politica commerciale tra i due paesi. La sospensione entrerà in vigore immediatamente e riguarda specifici prodotti importati dagli Stati Uniti.

Un gesto simbolico che si intreccia con la politica commerciale internazionale. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato la rimozione dei dazi sul whisky scozzese, collegando la decisione a un recente incontro con re Carlo e la regina Camilla. L’annuncio è arrivato nella giornata di giovedì 30 aprile attraverso un messaggio pubblicato su Truth Social, dove il leader americano ha spiegato le motivazioni della scelta. Secondo quanto dichiarato, la decisione sarebbe maturata proprio dopo la visita dei sovrani britannici alla Casa Bianca. Trump ha sottolineato come il provvedimento rappresenti un segnale di apertura nei confronti del Regno Unito, oltre che un riconoscimento del valore economico e culturale del settore del whisky, storicamente rilevante sia per la Scozia sia per alcune aree degli Stati Uniti.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Basta così”, Trump annuncia lo stop dei dazi sul whisky: “Decisione in onore di Carlo e Camilla”

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