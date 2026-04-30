Basket Banchi | La mia Italia cresce con i giovani

L’allenatore di pallacanestro ha partecipato a una conferenza a Firenze, rivolgendo parole ai giovani atleti e ai loro genitori delle società locali. Durante l’evento, ha parlato del percorso di crescita del basket italiano, sottolineando l’importanza dei giovani nel futuro dello sport. Il suo intervento si è concentrato sull’esperienza personale e sull’impegno nel settore giovanile, offrendo spunti e riflessioni ai presenti.

Firenze, 29 aprile 2026 – Per Luca Banchi, tornare a Firenze per una ’Lectio Magistralis’ ad alcuni giovani atleti – e ai genitori – delle società fiorentine è stato come un tuffo nel passato. Già, perché l’attuale ct dell’Italbasket ha iniziato ad allenare, come vice, proprio all’Affrico. Proprio in quella palestra dove ha mosso i primi passi con il fischietto al collo. Un incontro nato e voluto dalla Fip Toscana, in collaborazione proprio con il club del Campo di Marte. Lo scopo è chiaro: avvicinare le nuove generazioni al mondo del basket e i vertici del basket alla base. Basket, il ct azzurro Luca Banchi a La Nazione: "La pallacanestro italiana? E' in salute, pur nelle difficoltà attraversate" (atex.🔗 Leggi su Lanazione.it

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