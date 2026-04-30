Basilicata | ok Legge di stabilità stop al rincaro dell’acqua

Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato la Legge di stabilità 2026 con 13 voti favorevoli. La legge prevede anche un intervento per fermare l’aumento delle tariffe dell’acqua nella regione. La discussione sulla legge ha coinvolto i rappresentanti istituzionali e si è conclusa con il voto favorevole della maggioranza. Nessun’altra informazione ufficiale è stata comunicata in merito ai dettagli del provvedimento.

? Cosa sapere Il Consiglio regionale della Basilicata approva la Legge di stabilità 2026 con 13 voti favorevoli.. Lo stanziamento di 8 milioni euro blocca il rincaro del 9,95% delle tariffe idriche.. Il Consiglio regionale approva la Legge di stabilità 2026 con 13 voti favorevoli e 8 contrari, stanziando risorse cruciali per l’Acquedotto Lucano S.p.A. e per il sostegno al settore agricolo in Basilicata. La programmazione economica della Regione ha trovato una direzione precisa nelle aule consiliari, dove i consiglieri Aliandro, Bardi, Casino, Fanelli, Fazzari, Galella, Leone, Morea, Napoli, Picerno, Pittella, Polese e Tataranno hanno sostenuto il provvedimento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basilicata: ok Legge di stabilità, stop al rincaro dell’acqua Notizie correlate Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, ok al disegno di legge n. 43 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2026”La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. Meloni: “Stop al rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele. Patto di stabilità? Va sospeso”Roma, 14 aprile 2026 – Giorgia Meloni annuncia la sospensione del rinnovo automatico dell’accordo di Difesa con Israele, attacca le parole di Donald... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Bilancio regionale, parere favorevole delle Commissioni: si decide domani; Regione Basilicata, ok delle Commissioni a bilancio e stabilità 2026–2028: domani il voto finale in Aula; Vizziello (Bcc), sul deficit sanitario inascoltata una nostra proposta di legge; Basilicata, Per la rete regionale di coworking serve approvazione bipartisan. Basilicata, emendamenti sull’ERP per le donne vittime di violenzaDepositate modifiche alla legge sull’edilizia pubblica in Basilicata: priorità negli alloggi ERP per le donne vittime di violenza e richiesta di sostegno alla legge sul consenso. trmtv.it Vizziello (Bcc), sul deficit sanitario inascoltata una nostra proposta di leggeSpesa farmaceutica fuori controllo e inerzia dell'assessore regionale alla salute, Cosimo Latronico nell'adottare provvedimenti atti a ricondurre questa voce di spesa del bilancio sanitario entro din ... ansa.it Verso il primo via libera della Camera alla legge di riforma costituzionale - facebook.com facebook