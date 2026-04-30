Oggi sui giornali italiani compare un volto riconoscibile, segnato dal tempo, dall'esperienza e dall'emozione. La campagna stampa e digitale di un'azienda alimentare mira a celebrare la memoria e la passione legate al suo marchio. L'immagine appare sui quotidiani nazionali, accompagnata da messaggi che richiamano valori tradizionali e radicati nel passato. Nessuna informazione aggiuntiva sui dettagli della campagna o sui soggetti coinvolti.

Roma, 30 apr. (AdnkronosLabitalia) - C'è un volto, segnato dal tempo, dall'esperienza e dall'emozione, che oggi campeggia sulle pagine dei quotidiani italiani. È quello di Massimo Ponzini, da 33 anni in Barilla e capo area manutenzione del pastificio Barilla di Parma, il più grande e sostenibile al mondo. La sua espressione e il pacco di pasta che tiene in mano raccontano di decenni passati tra impianti, controlli e interventi per far funzionare le linee produttive dove la pasta Barilla nasce, prende forma e viene inviata in tutto il mondo. Dentro questa quotidianità c'è una memoria e una passione che va lontano, abbastanza da aver incrociato anche lo sguardo e la visione di Pietro Barilla, portando con sé un senso di continuità che attraversa il tempo e le generazioni.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Barilla, campagna stampa e digital per celebrare memoria e passione ?

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