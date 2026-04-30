Bari il capolavoro della Biennale di Venezia torna a Santa Teresa
Sabato 16 maggio, il Centro Santa Teresa di Bari apre le porte a una mostra dedicata ad Aligi Sassu, artista presente alla prossima Biennale di Venezia 2024. L’esposizione include l’opera Tobiolo, parte del padiglione veneziano, che resterà visibile fino al 6 giugno. La mostra si inserisce nell’ambito di un percorso espositivo che permette di ammirare alcune delle opere dell’artista in una sede cittadina.
? Cosa sapere Sabato 16 maggio a Bari il Centro Santa Teresa ospita la mostra di Aligi Sassu.. L'opera Tobiolo della Biennale di Venezia 2024 guida il percorso espositivo fino al 6 giugno.. Sabato 16 maggio alle ore 18.00, la Piazzetta Santa Teresa a Bari ospiterà il vernissage di Vissi d’arte, l’esposizione dedicata ad Aligi Sassu organizzata dalla SanGiorgioArte. Il Centro d’Arte Santa Teresa dei Maschi diventerà il cuore pulsante della cultura locale con questa rassegna che metterà in mostra opere di grande rilievo. Tra i pezzi protagonisti spicca Tobiolo, un’opera che ha già lasciato il segno internazionale partecipando alla 60esima Biennale di Venezia 2024 presso il Museo dei pigmenti del colore.🔗 Leggi su Ameve.eu
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