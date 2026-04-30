Barbecue abusivo al Trasimeno erede perde il ricorso | il Tar conferma la demolizione

Una donna che aveva ereditato un terreno agricolo in riva al Trasimeno, nel comune di Magione, ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria contro le ordinanze di demolizione di alcune strutture abusive realizzate nell’area. Tuttavia, il Tar ha deciso di respingere il ricorso e ha confermato la validità delle ordinanze che prevedono la demolizione delle opere non autorizzate. La vicenda riguarda un barbecue costruito senza permesso.

Una donna che aveva ereditato, da un cugino, un terreno agricolo in riva al Trasimeno a San Feliciano, nel comune di Magione, si è vista respingere il ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria contro le ordinanze di demolizione degli abusi edilizi realizzati nell’area.Le opere.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Via Fauché, la mossa dei costruttori. Ricorso al Tar: no alla demolizioneI costruttori del cantiere di via Fauchè 9 hanno presentato ricorso al Tar Lombardia contro "l’ordine di demolizione delle opere nel termine... Comune di Caserta, Tar Lazio conferma lo scioglimento per camorra: respinto il ricorso di Marino. Si vota a maggioIl Tar del Lazio respinge il ricorso dell'ex sindaco di Caserta Carlo Marino contro lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche disposto nel 2025...