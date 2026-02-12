Via Fauché la mossa dei costruttori Ricorso al Tar | no alla demolizione

I costruttori di via Fauchè 9 si sono opposti al Comune di Milano, presentando un ricorso al Tar Lombardia contro l’ordine di demolizione delle opere. La decisione arriva dopo che il Comune aveva dato 90 giorni per abbattere alcuni lavori considerati irregolari, ma i costruttori contestano questa richiesta, puntando sul fatto che il progetto era stato approvato con una Scia per ristrutturazione. La questione si infittisce, mentre il cantiere rimane fermo in attesa di una decisione definitiva.

I costruttori del cantiere di via Fauchè 9 hanno presentato ricorso al Tar Lombardia contro "l’ordine di demolizione delle opere nel termine perentorio di 90 giorni" disposto dal Comune nei confronti di uno dei dei progetti immobiliari a processo per abusi edilizi, dichiarato illegittimo da Tar e Consiglio di Stato per l’utilizzo della Scia per ristrutturazione alternativa al permesso di costruire. La società Fauché 9 srl sviluppatrice dell’operazione immobiliare, rappresentata davanti alla giustizia amministrativa dagli avvocati Maria Alessandra Bazzani e Giulio Politeo, ha cercato una strada per evitare la demolizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Via Fauché, la mossa dei costruttori. Ricorso al Tar: no alla demolizione Approfondimenti su Via Fauchè Inchiesta urbanistica Milano, il Tar respinge il ricorso dei costruttori: devono 80mila euro di Scia al Comune Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso dei costruttori che avevano chiesto di non pagare 80mila euro di Scia al Comune di Milano. Urbanistica, Palazzo Marino ordina la demolizione del cantiere di via Fauché Il Comune di Milano ha emesso un’ordinanza di demolizione per il cantiere di via Fauché 9, avviato nel ottobre 2022. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Via Fauchè Argomenti discussi: Via Fauché, la mossa dei costruttori. Ricorso al Tar: no alla demolizione. Via Fauché, la mossa dei costruttori. Ricorso al Tar: no alla demolizioneI costruttori del cantiere di via Fauchè 9 hanno presentato ricorso al Tar Lombardia contro l’ordine di demolizione ... ilgiorno.it Palazzo Marino ordina la demolizione del cantiere di via Fauché: è il primo caso dopo l’inchiesta sull’urbanistica milanesePalazzo Marino parla di un atto dovuto da parte del Comune di Milano, emanato ai primi di dicembre 2025 in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato dello scorso autunno. Infatti, il 4 ... ilgiorno.it L'ordine di abbattere il cantiere di via Fauché. È la prima volta da quando sono scoppiate le inchieste sull'urbanistica. Perché può essere un precedente. La puntata del podcast - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.