Banditella quattro auto a fuoco nella notte in via Pellettier Foto

Nella notte di giovedì 30 aprile, in via Pellettier a Banditella, quattro auto sono state gravemente danneggiate da un incendio che le ha distrutte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. Sono in corso i rilievi delle forze dell’ordine per accertare le cause dell’incendio e verificare eventuali elementi di responsabilità. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’evento.

Paura in via Pellettier a Banditella dove quattro auto sono andate a fuoco nella notte di oggi, giovedì 30 aprile. Numerose le chiamate ai pompieri da parte degli abitanti della zona visto preoccupati per l'evolversi dell'incendio. Sul posto sono giunte in poco tempo le squadre da via Campania.🔗 Leggi su Livornotoday.it LE ELETTRICHE PRENDONO FUOCO PIU' DELLE AUTO NORMALI! Notizie correlate Auto a fuoco nella notte in via Villa Emma a Formigine, fiamme domate dai vigili del fuocoNella notte, le squadre del Comando dei vigili del fuoco di Modena sono intervenute in via Villa Emma, nel comune di Formigine per un incendio che ha... Schianto nella notte a Pontecorvo: quattro auto coinvolteIntervento dei Carabinieri nella tarda serata di sabato 5 aprile, in viale Dante Alighieri a Pontecorvo, dove si è verificato un incidente stradale...