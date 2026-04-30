Balneari Legacoop | Tempi ancora incerti per il bando-tipo bene le linee guida della Regione

Da riminitoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso di un confronto al Ministero delle Infrastrutture, si discute del bando-tipo nazionale per l’assegnazione delle concessioni balneari. Legacoop Romagna ha espresso preoccupazione riguardo ai tempi di definizione delle linee guida ministeriali, ritenendoli ancora incerti. La discussione riguarda anche le linee guida elaborate dalla Regione, considerate positive dalla stessa organizzazione. Le procedure per l’assegnazione delle concessioni continuano a essere al centro dell’attenzione.

Mentre al Mit prosegue il confronto tecnico istituzionale sul bando-tipo nazionale per l’assegnazione delle concessioni balneari, resta la preoccupazione di Legacoop Romagna che i tempi di definizione delle linee guida ministeriali possano dilatarsi oltre quanto necessario.Abbonati alla sezione.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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