Ballerine in pelle scamosciata 10 modelli in suede per il 2026

Da vanityfair.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026, le ballerine in pelle scamosciata si confermano tra le calzature più apprezzate, con dieci modelli realizzati in suede. Le scarpe presentano una finitura morbida e vellutata, che le rende eleganti e confortevoli. Sono state lanciate sul mercato diversi design, che si distinguono per stile e qualità dei materiali. Le ballerine continuano a essere preferite per la loro versatilità e raffinatezza.

Senza tacco o con pochi centimetri di rialzo, le it-shoes di stagione si sposano particolarmente bene con la palette cromatica del marrone e del beige. Da sempre colori prediletti quando si parla di suede, queste nuance accentuano la texture vellutata del camoscio, esaltandone l'aspetto sofisticato. Neanche a dirlo, trovano la loro massima espressione insieme a look ton sur ton, con cui è impossibile sbagliare, oppure accostati a tonalità più accese e vibranti come il giallo. Su quali declinazioni puntare? Spazio alla fantasia: oltre ai classici modelli stondati, quest'anno si fanno strada anche le varianti a punta, a mandorla oppure più affilate, perfette da indossare in situazioni semi-formali.🔗 Leggi su Vanityfair.it

ballerine in pelle scamosciata 10 modelli in suede per il 2026
© Vanityfair.it - Ballerine in pelle scamosciata, 10 modelli in suede per il 2026

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