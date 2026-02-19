La pelle scamosciata | il ritorno del lusso tattile suede anni ’70

La pelle scamosciata, simbolo di eleganza anni ’70, torna di moda a causa della crescente voglia di sensazioni tattili autentiche. In un mondo dominato da schermi e superfici virtuali, molte persone cercano materiali che offrano un contatto reale e piacevole. Le nuove collezioni di abbigliamento e accessori puntano su questa pelle morbida e naturale, che trasmette calore e comfort. Questo ritorno risponde alla voglia di riscoprire il senso del tatto e di arricchire l’esperienza quotidiana con sensazioni concrete.

Life&People.it In un’epoca in cui il quotidiano scivola costantemente su superfici immateriali, l’urgenza fisica, quasi primordiale, di riappropriarsi del senso del tatto emerge prepotentemente. La risposta del guardaroba pre-primaverile risiede in una materia viva, capace di registrare il passaggio di una mano e di mutare sfumatura ad ogni carezza. La p elle scamosciata suede si riafferma come protagonista della stagione, riportando al centro del discorso stilistico un’esigenza di autenticità sensoriale. Il materiale si spoglia definitivamente delle derive nostalgiche ed eccessivamente folk. La nuova estetica si esprime infatti attraverso giacche strutturate color tabacco, gonne a trapezio cioccolato e borse morbide.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it Stivali marroni donna in suede, pelle e senza tacco, tutti i modelli del 2026Scopri la collezione di stivali marroni donna del 2026, disponibili in pelle e suede. L’opulenza tattile: il ritorno del velluto, tessuto della notte e del misteroIl ritorno del velluto, tessuto dalla storia ricca e dal fascino discreto, si inserisce nelle tendenze di stagione come scelta di eleganza sobria e raffinata. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Suede: la pelle scamosciata protagonista dell'inverno e oltre; Texture naturali e bagliori: da Lineapelle la moda accende il 2027; Cinture da donna sottili: i modelli più di tendenza dell'anno; Voglia di una borsa nuova? Qui le It-bag a meno di 200 euro da avere subito!. Giacca scamosciata e jeans, la combo boho chic della primavera 2025La giacca scamosciata è il grande revival di questa stagione. Per la primavera 2025, l'attenzione si concentrerà su capi strutturati, preferibilmente nei toni del marrone, dal cioccolato al caramello ... vogue.it Dal denim alla pelle scamosciata: le otto tendenze per le gonne di questo autunnoL'autunno è ormai avanzato, maglie, giacche e stivali sono protagoniste. Ma anche le gonne hanno un ruolo importante nel guardaroba. I brand propongono questo capo in una gamma di stili che si possono ... corriere.it New collection SS 2026 Oggi vi mostro un tailleur di Marcello Sangiorgi che potrebbe essere un'idea per le vostre occasioni di primavera. Il tailleur l'ho abbinato ad uno spolverino in vera pelle scamosciata di Masterpelle e ad un top in viscosa, lavorata co facebook