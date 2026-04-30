A Pietracatella sono state trovate due donne avvelenate con ricina, e le indagini si concentrano su un amico infermiere che avrebbe somministrato loro delle flebo. Secondo i medici, non sarebbe stato possibile riconoscere la presenza del veleno nel corpo delle donne prima che manifestassero i sintomi, che hanno portato alla loro ospedalizzazione. Sullo sfondo, ci sono anche tensioni familiari che coinvolgono i sospetti e il contesto delle vicende.

Il medico legale incaricato dalla Procura di Larino per gli accertamenti sulla morte di madre e figlia, avvelenate a Pietracatella, ha confermato la compatibilità con la ricina. Intanto proseguono le indagini sui decessi tra flebo praticate in casa ma non prescritte e possibili liti di una delle vittime con un parente. I dubbi sul caso di madre e figlia avvelenate Il giallo sulla morte di Antonella Di Ielsi e di sua figlia Sara Di Vita è ancora pieno di ombre. Tanti i dubbi a partire dal giorno in cui le due donne possano essere state avvelenate con la ricina. Gli avvocati dei dottori sotto inchiesta per non aver individuato il veleno nel corpo delle vittime, segnalano che la ricina uccide una persona tra le 48 e le 72 ore.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Avvelenate con la ricina a Pietracatella, i dubbi dalle flebo dell'amico infermiere al litigio in famiglia

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