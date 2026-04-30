Auto fuori controllo in via Val Mulini | madre e figlia ferite

Nel pomeriggio di oggi a Fino Mornasco si è verificato un incidente lungo via Val Mulini, coinvolgendo un’auto che è uscita di strada. A seguito dell’incidente sono rimaste ferite una madre e una figlia, soccorse dai mezzi di emergenza presenti sul posto. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Le condizioni delle due donne sono ancora da valutare, mentre le forze dell’ordine stanno accertando la dinamica dell’accaduto.

Incidente nel pomeriggio di oggi, 30 aprile 2026, a Fino Mornasco, dove un’auto è uscita di strada lungo via Val Mulini.L’allarme è scattato intorno alle 16.30, quando è stato richiesto un intervento di soccorso tecnico urgente. Secondo le prime informazioni, la vettura avrebbe perso il controllo.🔗 Leggi su Quicomo.it The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Fiesta fuori controllo: schianto contro villa e ferite lieviUna Ford Fiesta ha lasciato una scia di detriti sull’asfalto della SP590 a Cavagnolo, scontrandosi contro la recinzione di una villa. Aggredito in strada da un cane fuori controllo: paura e ferite per un uomoTempo di lettura: 2 minutiUn episodio che riporta al centro il tema della sicurezza urbana e della gestione degli animali domestici si è verificato... Contenuti di approfondimento Auto fuori strada a Fino, ferite lievi per mamma e figlia di 8 anniAuto fuori strada nel pomeriggio a Fino Mornasco, in via Val Mulini. Una donna di 42 anni, che viaggiava con la figlia di 8, avrebbe perso il controllo della vettura, per cause ancora da chiarire. Fer ... espansionetv.it Spavento per mamma e figlia questo pomeriggio in via Val Mulini a Fino Mornasco: auto fuori strada, feriteHanno 42 e 8 anni rispettivamente, non sono in gravi condizioni. Ricoverate precauzionalmente in ospedale. Cause da accertare. Rallentamenti in tutta la zona. ciaocomo.it