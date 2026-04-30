? Cosa sapere Auditel monitora gli ascolti tra Mare fuori 6 e Tim Battiti Live Spring del 29 aprile.. I dati ufficiali sulla distribuzione dello share saranno pubblicati oggi dopo le ore 10.. I dati Auditel relativi alla serata di mercoledì 29 aprile 2026 rivelano una frammentazione della platea televisiva tra Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5 e Italia 1, con i dettagli definitivi sui vincitori del prime time in arrivo solo a partire dalle ore 10 di oggi. Il monitoraggio dei flussi d’ascolto, che avviene in modo totalmente automatico attraverso la tecnologia dei people-meter collegati alle apparecchiature domestiche, ha tracciato ogni singolo movimento degli spettatori e degli ospiti presenti nelle case campionate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Auditel, sfida tra Mare fuori e show live: chi ha vinto il prime time?

Sanremo 2026 - La classifica della prima serata

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