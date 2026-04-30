Atp Madrid la volée di Sinner è geniale | Jodar spiazzato così a rete

Nel torneo di Madrid, Jannik Sinner ha raggiunto le semifinali del Masters 1000 battendo Rafael Jodar in due set, 6-2, 7-6. La partita si è conclusa con una serie di scambi intensi, durante i quali Sinner ha messo in mostra diverse soluzioni tecniche. La vittoria gli permette di proseguire la corsa nel torneo, senza ulteriori incontri programmati fino alla fase successiva.

Jannik Sinner si assicura un posto in semifinale nel Masters 1000 di Madrid, grazie alla vittoria su Rafael Jodar in due set con il punteggio di 6-2 7-6. Il talentino spagnolo tiene testa al numero uno al mondo, che però gli rifila colpi da maestro come questo. .🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Atp Madrid, la volée di Sinner è geniale: Jodar spiazzato così a rete Notizie correlate Atp Madrid: Sinner in semifinale. Battuto la promessa Jodar.Sinner vince 6-2 7-6 L’attesa oggi pomeriggio sul centrale di Madrid era tutta per il match tra il numero uno al mondo, il nostro Sinner e la nuova... Atp Madrid: Sinner in semifinale. Battuta la promessa JodarSinner vince 6-2 7-6 L’attesa oggi pomeriggio sul centrale di Madrid era tutta per il match tra il numero uno al mondo, il nostro Sinner e la nuova... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Magico Sinner: la volée di rovescio spiazza Jodar. VIDEO; Cinà-Moller: highlights Atp Madrid. VIDEO; VIDEO. Sinner Bonzi: highlights Atp Madrid; Cobolli-Vallejo: highlights Atp Madrid. VIDEO. LIVE Cobolli-Zverev, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: rivincita di Monaco dopo due settimaneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l'italiano Flavio Cobolli, numero ... oasport.it Dove vedere in tv Cobolli-Zverev oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingSolo due settimane fa Flavio Cobolli batteva Alexander Zverev per la prima volta in carriera, a Monaco di Baviera. Oggi, dopo quel match che ha segnato ... oasport.it ATP Madrid, Jodar: "Sinner Ci sono stati momenti in cui ho giocato alla pari" - facebook.com facebook Sinner-Jodar all'Atp Madrid, il risultato in diretta live della partita #SkySport #SkyTennis x.com