Atp Madrid | Sinner in semifinale Battuta la promessa Jodar

Jannik Sinner ha conquistato la semifinale all’Atp di Madrid battendo in due set la promessa locale. Il punteggio finale è stato 6-2, 7-6. La partita si è svolta nel campo centrale del torneo, con Sinner che ha disputato un match intenso contro l’avversario giovane e promettente. La vittoria permette al tennista italiano di proseguire la corsa nel torneo spagnolo.

Sinner vince 6-2 7-6. L’attesa oggi pomeriggio sul centrale di Madrid era tutta per il match tra il numero uno al mondo, il nostro Sinner e la nuova promessa del tennis spagnolo, il diciannovenne Jodar numero 42 al mondo e protagonista di un torneo esaltante che lo ha visto battere tra gli altri il numero 8 al mondo, l’australiano De Minaur. Il primo set non ha storia. Il numero uno al mondo, non sente per nulla la pressione, anzi, come sempre, mostra il suo solidissimo tennis. Lo spagnolo parte bene, tiene i primi due turni di servizio ma poi esce fuori Jannik. L’italiano, nel corso del quinto gioco, strappa la battuta allo spagnolo e da quel momento in poi è un martello.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Atp Madrid: Sinner in semifinale. Battuta la promessa Jodar Notizie correlate Atp Madrid: Sinner in semifinale. Battuto la promessa Jodar.Sinner vince 6-2 7-6 L’attesa oggi pomeriggio sul centrale di Madrid era tutta per il match tra il numero uno al mondo, il nostro Sinner e la nuova... ATP Madrid 2026: Sinner affronta l’esame Jodar per la semifinale. Sfida serale Fils-LeheckaIl mercoledì della seconda settimana del torneo di Madrid propone i quarti di finale della parte alta del tabellone di singolare maschile. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Jannik Sinner - Elmer Møller al Madrid Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Atp Madrid, Sinner vince all’esordio contro Bonzi; Madrid, ecco a che ora giocano oggi Sinner e Musetti; Sinner avanti con il brivido! Perde il primo set, ma rimonta Bonzi. LIVE Sinner-Jodar 6-2, 7-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: tie-break dominato 7-0, n.1 in semifinale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUANDO SI GIOCANO LE SEMIFINALI A MADRID 18.16 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon ... oasport.it Atp Madrid, Sinner ai quarti batte Jódar in due set: l’azzurro è in semifinaleJannik Sinner ha conquistato, per la prima volta in carriera, un posto in semifinale al Masters 1000 di Madrid: il numero 1 del mondo ha battuto ai quarti Rafael Jódar, uno degli astri nascenti del te ... tg24.sky.it Atp Madrid, Sinner fatica ma supera Jodar con un super tie-break e vola in semifinale - facebook.com facebook Sinner-Jodar all'Atp Madrid, il risultato in diretta live della partita #SkySport #SkyTennis x.com