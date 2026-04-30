aterraterra relazioni interspecie e prospettive post agricole

Chi ha percorso le strade di campagna nelle zone agricole italiane ha potuto notare i diversi modi in cui gli esseri umani interagiscono con il territorio e le altre specie. In alcuni punti si vedono animali selvatici che si aggirano tra le colture, mentre in altri si osservano pratiche agricole tradizionali ancora in uso. Recenti studi e progetti di ricerca analizzano queste relazioni, con un focus sulle pratiche che coinvolgono più specie e sui possibili cambiamenti nel rapporto tra agricoltura e biodiversità.

GEOGRAFIE2 Il duo artistico, formato da Fabio Aranzulla e Luca Cinquemani e il loro libro «Ecosistemi connessi. Museo e Comunità Post-Varietali» GEOGRAFIE2 Il duo artistico, formato da Fabio Aranzulla e Luca Cinquemani e il loro libro «Ecosistemi connessi. Museo e Comunità Post-Varietali» Chiunque abbia attraversato la campagna italiana in macchina, specie nelle aree di agricoltura intensiva, avrà notato i cartelloni che pubblicizzano sementi e prodotti agricoli legati alla coltivazione di varietà considerate autoctone. Le immagini mostrano frutti e ortaggi dalle forme perfette, dai toni brillanti e dalle superfici uniformi. Il linguaggio che le accompagna, sempre molto vigoroso e incisivo, fa spesso riferimento alla performance della pianta, alla sua resistenza, alla forza, ma anche all’eleganza e alla sua gradevolezza.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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