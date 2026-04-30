Sabato 2 maggio 2026 alle 20:45 si gioca la partita tra Atalanta e Genoa. L’Atalanta cerca di tornare alla vittoria dopo aver eliminato dalla Coppa Italia e aver perso contro il Cagliari nelle ultime gare. Le formazioni sono pronte a scendere in campo, con i pronostici che indicano un match aperto tra le due squadre. Le quote sono già disponibili per gli scommettitori.

L’Atalanta spera di ripartire in questo turno casalingo contro il Genoa dopo le forti delusioni dell’eliminazione dalla Coppa Italia e del ko contro il Cagliari. La Dea ha perso in pochi giorni ogni possibilità di entrare in Europa League, dato che il sesto posto si è allontanato sensibilmente. Gli orobici ora devono pensare soprattutto ad. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Atalanta-Genoa (sabato 02 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

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