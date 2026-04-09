Atalanta-Juventus sabato 11 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Sabato sera alle 20:45 si giocherà il match tra Atalanta e Juventus alla New Balance Arena di Bergamo. Si tratta di uno degli incontri più attesi del turno di Serie A, con le due squadre pronte a scendere in campo per affrontarsi in una sfida che attirerà l’attenzione degli appassionati. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate dai bookmaker, pronti a scommettere sull’esito dell’incontro.

Il big match di questo turno in Serie A e senza dubbio quello che vede opposte Atalanta e Juventus sabato sera alla New Balance Arena di Bergamo. Entrambe le formazioni sono in piena corsa per i rispettivi obiettivi e si giocano tantissimo in questo scontro diretto. La Dea, reduce dal successo netto per 0-3 al. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Atalanta-Juventus (sabato 11 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Lazio-Parma (sabato 04 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiLa Lazio spera di e ripartire esattamente da dove aveva finito prima della sosta e nel match casalingo contro il Parma cerca la quarta vittoria... Cagliari-Juventus (sabato 17 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiDopo un inizio di stagione non al massimo, la Juventus ha ormai ingranato e ora non intende fermarsi. Temi più discussi: Dove vedere Atalanta-Juventus in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Maresca to referee Atalanta v Juventus; Gallery | Prossimo obiettivo: la gara contro l'Atalanta; Atalanta, via all’operazione Juventus: Pasalic e Raspadori scalpitano. L’Atalanta che sfiderà la Juve somiglierà molto (se non del tutto) a quella di LecceIl match con i bianconeri sabato 11 aprile alla New Balance Arena. Possibile convocazione per Scamacca, zero chance per Hien. ecodibergamo.it Atalanta-Juventus, Scamacca recupera per la sfida?Si avvicina la sfida di sabato 11 aprile, data in cui scenderanno in campo Atalanta e Juventus. Scamacca ci sarà contro i bianconeri? juvenews.eu Atalanta-Juventus e Cirque du Soleil: piano straordinario per traffico, parcheggi e navette a Bergamo - facebook.com facebook Atalanta-Juventus e Cirque du Soleil: piano straordinario per traffico, parcheggi e navette a Bergamo x.com