Assolta la ventunenne di Cervinara coinvolta nella rissa | il tribunale la proscioglie

Oggi il Tribunale per i Minori di Napoli ha prosciolto una giovane di Cervinara, di 21 anni, coinvolta in una rissa avvenuta il 17 ottobre 2021. La vicenda riguardava un episodio violento tra alcune giovani del paese, avvenuto per motivi non specificati, e la giovane era stata accusata di partecipare all’evento. La decisione del tribunale ha portato all’assoluzione della ragazza.

Nel pomeriggio di oggi il Tribunale per i Minori di Napoli, presieduto dalla Dott.ssa Draetta, ha mandato assolta la giovane di Cervinara, oggi ventunenne, coinvolta in una violenta rissa unitamente ad altre giovani del suo paese che, per futili motivi, la sera del 17 Ottobre 2021 iniziavano ad.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Cervinara, paura in via Roma: rissa e pistola durante la sera di PasquaEra una domenica di Pasqua con temperature miti, la prima serata davvero primaverile della stagione. Acca Larentia, il gip del tribunale di Roma proscioglie 29 personeArriva il proscioglimento del giudice per i fatti avvenuti durante la commemorazione della strage di Acca Larentia del 7 gennaio del 2024 Si torna a... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Assolta la ventunenne di Cervinara coinvolta nella rissa: il tribunale la proscioglie; Neonati sepolti, Chiara Petrolini condannata a 24 anni e 3 mesi per omicidio del secondogenito, assolta per la morte del primo. Maresciallo accusato e poi assolto, Antonio Giulino: Restituiti l’onore e la verità ma è rimasta una ferita profondaAi tempi comandante della stazione di San Donato, finì nel mirino per stalking ai danni di una ventenne. Demansionato prima della pronuncia dei giudici. Conservo la divisa, se vedo una gazzella mi br ... ilgiorno.it Strage di Altavilla, assolta in appello la figlia di Barreca (all'epoca 17enne): «Non era consapevole». Cosa succede oraÈ stata assolta in appello la ragazza di 19 anni (all'epoca dei fatti minorenne) che sopravvisse alla strage di Altavilla, in provincia di Palermo: all'epoca dei fatti di anni ne aveva 17. Una ... leggo.it Nella vicenda della grazia scandalosa a Minetti non va assolta, per il contesto dato, nessuna delle istituzioni coinvolte - facebook.com facebook Neonati sepolti, Chiara Petrolini condannata a 24 anni e 3 mesi. Assolta per la morte del primogenito x.com