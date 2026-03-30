Ascolti TV 30 Marzo 2026 | i dati Auditel della prima serata
Ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di lunedì 30 marzo 2026, pubblicati questa mattina. Le rilevazioni riguardano le principali trasmissioni andate in onda, con i numeri di ascolto di ciascuno. La giornata ha visto diverse emittenti competere per gli ascolti più alti, senza che siano stati ancora diffusi dettagli specifici sui risultati.
Ascolti TV 30 Marzo 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri lunedì 30 Marzo 2026. In breve. Vincitore prima serata: Programma ( Canale ) — spettatori spettatori ( share% ). Podio: 2° 3°. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. Indice. In breve. Ascolti TV prima serata ieri Lunedì 30 Marzo 2026. Dati Auditel Ascolti TV del 30 Marzo 2026. Archivio Ascolti TV. Ascolti TV prima serata ieri Lunedì 30 Marzo 2026. Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi alla fascia di... 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
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