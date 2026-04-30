Nei giorni scorsi, un uomo è stato arrestato a Firenze con l’accusa di tentata rapina in un negozio di ottica. Durante le indagini, è emerso che si tratta dell’ultimo episodio di una serie di tentativi simili. L’arresto è stato effettuato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. Gli investigatori hanno raccolto elementi che collegano l’uomo a diverse altre azioni non andate a buon fine negli ultimi mesi.

FIRENZE – Nei giorni scorsi, la poi Firenze ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Firenze su richiesta della procura, nei confronti di un cittadino italiano di 34 anni, arrestato il 5 marzo scorso per un tentativo di rapina commesso all’interno di un negozio di ottica sito in via dell’Agnolo. Nella circostanza, l’uomo, con il volto travisato, si è introdotto all’interno del negozio e ha minacciato la dipendente con un coltello da cucina di grosse dimensioni, nel tentativo di impossessarsi del denaro presente all’interno della cassa, pari a circa 350 euro. Durante la fuga, è stato prontamente fermato da personale della Squadra Mobile fiorentina che, a seguito di perquisizione personale, ha sequestrato l’arma utilizzata per la commissione del reato.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Arrestato per una tentata rapina a un negozio di ottica si scopre che è solo l’ultima di una lunga serie

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