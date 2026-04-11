L’Italia registra una crescita dello 0,4% nel primo trimestre dell’anno, risultando ultima tra i paesi dell’OCSE. La pubblicazione delle previsioni da parte dell’organizzazione internazionale mostra che il Paese continua a evidenziare segnali di rallentamento economico rispetto ad altre nazioni. I dati ufficiali indicano che l’Italia si trova in una posizione di svantaggio rispetto a molte economie avanzate, sollevando domande sul modello di sviluppo adottato.

L’Ocse ha pubblicato le sue previsioni e, come spesso accade, quando qualcuno prova a mettere i numeri davanti alle illusioni, il risultato è meno consolatorio di qualsiasi talk show serale: nel 2026 l’Italia cresce dello 0,4% mentre nel 2027 si ipotizza una crescita dello 0,6%, ultima tra le grandi economie del G20, non in difficoltà momentanea ma inchiodata stabilmente in fondo alla classifica mentre Paesi con problemi ben più evidenti, dalle crisi valutarie alle sanzioni internazionali, riescono comunque a fare meglio, il che dovrebbe almeno insinuare il sospetto che il problema non sia la contingenza ma il modo in cui questo Paese funziona da decenni, o forse sarebbe più corretto dire il modo in cui non funziona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Italia cresce solo dello 0,4% e scopre di essere ultima: non una crisi, ma un modello sbagliato

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