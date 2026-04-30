Arenella porticciolo al buio dopo il ciclone Harry | Sarà completamente rifatto l' impianto

Dopo i danni causati dal ciclone Harry, il porticciolo dell'Arenella rimane senza illuminazione. L'Autorità portuale ha annunciato un intervento di ripristino completo dell'impianto di illuminazione. L'intervento prevede una riparazione totale dell'impianto danneggiato, con un intervento programmato per ripristinare la luce nel porticciolo. Nessuna data specifica è stata comunicata per l'inizio dei lavori.

L'Autorità portuale ha programmato un intervento di ripristino totale dell'impianto di illuminazione del porticciolo dell'Arenella rimasto al buio a causa dei danni del ciclone Harry. E' quanto fa sapere lo stesso ente porto in una nota inviata al consigliere comunale Leopoldo Piampiano (Forza.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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