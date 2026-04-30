Aquila | la Asl 1 mette in sicurezza l’ex ospedale di Collemaggio

Da ameve.eu 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Asl 1 ha iniziato i lavori di messa in sicurezza dell'ex ospedale di Collemaggio. L’intervento interessa cinque edifici dell’area e ha come obiettivo principale di tutelare il patrimonio storico e garantire la sicurezza delle persone che frequentano la struttura. L’intervento si inserisce in un progetto più ampio di interventi su edifici pubblici nella zona. I lavori sono stati avviati nelle ultime settimane e sono in corso di esecuzione.

? Cosa sapere La Asl 1 avvia i lavori di messa in sicurezza presso l'ex ospedale di Collemaggio.. L'intervento su cinque edifici mira a tutelare il patrimonio e la sicurezza dei cittadini.. La Asl 1 ha avviato i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza presso l’area dell’ex ospedale psichiatrico di Collemaggio, all’Aquila, dando il via a un piano operativo strutturato per diverse fasi. L’intervento, coordinato dall’azienda sanitaria, mira a restituire decoro a un complesso che rappresenta un simbolo per la città, partendo da azioni immediate di rimozione dei detriti e dei materiali ingombranti accumulati nel tempo. Parallelamente alla pulizia, le squadre stanno procedendo con il taglio del verde, un’attività che risulta già in corso in alcune zone del sito.🔗 Leggi su Ameve.eu

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