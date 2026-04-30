Aquila | la Asl 1 mette in sicurezza l’ex ospedale di Collemaggio

La Asl 1 ha iniziato i lavori di messa in sicurezza dell'ex ospedale di Collemaggio. L’intervento interessa cinque edifici dell’area e ha come obiettivo principale di tutelare il patrimonio storico e garantire la sicurezza delle persone che frequentano la struttura. L’intervento si inserisce in un progetto più ampio di interventi su edifici pubblici nella zona. I lavori sono stati avviati nelle ultime settimane e sono in corso di esecuzione.

? Cosa sapere La Asl 1 avvia i lavori di messa in sicurezza presso l'ex ospedale di Collemaggio.. L'intervento su cinque edifici mira a tutelare il patrimonio e la sicurezza dei cittadini.. La Asl 1 ha avviato i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza presso l’area dell’ex ospedale psichiatrico di Collemaggio, all’Aquila, dando il via a un piano operativo strutturato per diverse fasi. L’intervento, coordinato dall’azienda sanitaria, mira a restituire decoro a un complesso che rappresenta un simbolo per la città, partendo da azioni immediate di rimozione dei detriti e dei materiali ingombranti accumulati nel tempo. Parallelamente alla pulizia, le squadre stanno procedendo con il taglio del verde, un’attività che risulta già in corso in alcune zone del sito.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aquila: la Asl 1 mette in sicurezza l’ex ospedale di Collemaggio Notizie correlate La Asl replica a Blasioli sull'ospedale di Penne: "In corso gli interventi per rafforzare la sicurezza""La sicurezza dei pazienti e degli operatori rappresenta una priorità assoluta e si invita a un’informazione responsabile", dice l'azienda "La... Leggi anche: Così l'Asl Napoli 1 mette a rischio centinaia di orti sociali Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: L’Aquila, Comune e ASL1 uniscono le forze contro le arbovirosi: firmato il protocollo anti-zanzare; Fisco italiano: lo Stato ti presume colpevole; De Nino-Morandi: la storia infinita. Ancora dieci giorni per gli ultimi pareri. L’Aquila, protocollo tra Comune e Asl 1 contro le malattie trasmesse dalle zanzareUn protocollo per rafforzare la prevenzione alle malattie trasmesse da insetti vettori, con particolare attenzione alle zanzare ... laquilablog.it Zanzare e malattie virali, accordo Comune-Asl all'Aquila su prevenzioneComune dell'Aquila e Asl 1 hanno siglato un protocollo d'intesa per prevenire e contrastare la diffusione delle malattie trasmesse da insetti vettori, con particolare attenzione alle zanzare. (ANSA) ... ansa.it Nell’incidente probatorio disposto dal gip del Tribunale dell’Aquila non sono emerse tracce genetiche del 20enne indagato per violenza sessuale sugli indumenti né sul corpo della giovane vittima. La difesa parla di esito favorevole, mentre la procura attende - facebook.com facebook Famiglia nel bosco La corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il ricorso dei genitori: i 3 bambini (2 gemelli di 6 anni e una bimba di 8) restano nella struttura di Vasto. I giudici hanno hanno ribadito il diritto dei minori alla scolarizzazione e socializzazione. x.com