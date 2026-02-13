La Asl replica a Blasioli sull' ospedale di Penne | In corso gli interventi per rafforzare la sicurezza

La Asl risponde a Blasioli riguardo all’ospedale di Penne, affermando che sono in corso interventi per migliorare la sicurezza. L’azienda sanitaria ha annunciato lavori specifici alle strutture e ha chiesto di diffondere informazioni accurate per evitare allarmismi infondati. Un esempio concreto sono i lavori di ristrutturazione già avviati nelle aree di emergenza e di degenza.

"La sicurezza dei pazienti e degli operatori rappresenta una priorità assoluta e si invita a un'informazione responsabile", dice l'azienda "La sicurezza dei pazienti e degli operatori rappresenta una priorità assoluta e si invita a un'informazione responsabile, al fine di evitare interpretazioni che possano generare preoccupazioni non rispondenti alla reale situazione operativa del presidio". Così la Asl di Pescara replica alle dichiarazioni del vicepresidente del consiglio regionale, Antonio Blasioli, a proposito dell'ospedale di Penne. "Non vi è stata alcuna riduzione complessiva dei posti letto del presidio, che sono in linea con quelli previsti nella rete ospedaliera - sottolinea l'azienda - Alcuni posti letto precedentemente collocati nel blocco B sono stati temporaneamente riallocati nel blocco D della medesima struttura, dove gli interventi risultano già completati.