Appuntamento in Piazza | Il calcio italiano nel caos 

In piazza si svolge un appuntamento che mette in evidenza le tensioni nel calcio italiano. Tra sospetti riguardanti un ex designatore, la sparizione di un audio relativo al VAR e le polemiche sui rapporti tra Inter e arbitri, si delineano diverse questioni giudiziarie e investigative. Le vicende sono al centro di discussioni pubbliche e coinvolgono diversi attori del mondo sportivo, creando un clima di incertezza nel panorama calcistico nazionale.

Dai sospetti sull’ex designatore Rocchi al caso dell’audio Var scomparso, fino alle polemiche mediatiche su Inter e arbitri: un viaggio tra accuse, retroscena e ombre che scuotono il calcio italiano. Stefano Piazza intervista il giornalista Giovanni Capuano. La Germania rimpatria 25 pregiudicati clandestini. Da loro la remigrazione è fattibile (e le richieste d’asilo sono crollate) © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P.IVA 10518230965 .🔗 Leggi su Panorama.it

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I Consoli della Repubblica Vol.8 Lucio Papirio Cursore: L'Inesorabile

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