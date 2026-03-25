Il cav, che offrirà assistenza a tutto l’Ambito distrettuale 17, sarà inaugurato venerdì 27 marzo alle 17 negli spazi della stazione ferroviaria messi a disposizione dal Gruppo FS. Un progetto voluto dall’amministrazione e dalla Horizon Service, che gestirà il centro. All’evento inaugurale parteciperà anche il prefetto di Pescara, Luigi Carnevale Un centro antiviolenza che sarà riferimento per tutte le donne che avranno bisogno di assistenza nei 21 comuni dell’Ambito distrettuale 17 “Montagna Pescarese”. È il centro “Iride” che venerdì 27 marzo, alle 17, sarà inaugurato presso la sala polivalente Gran Guizza di viale Bruno Buozzi, a Popoli Terme. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Inaugura il centro antiviolenza "Iride" a Popoli Terme: sarà un riferimento per le donne di 21 comuni

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