Pubblicato da SBS Edizioni, Tela bianca. Atto secondo: le decisioni di Antonella Torres è un libro che si concentra sulla dimensione del quotidiano e della scelta. La tela bianca citata nel titolo diviene esplicitamente il luogo delle responsabilità: ogni gesto, perfino la scelta di non agire, lascia un segno. Non esiste neutralità, sembra suggerire l’autrice, ma solo direzioni. Tela bianca di Antonella Torres: un manuale che rifiuta di esserlo. Copertina – SBS Edizioni Il nuovo libro di Antonella Torres, Tela bianca, si colloca in quella zona ibrida tra saggio divulgativo e percorso esperienziale proponendo strumenti concreti: domande e pratiche di osservazione di sé.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Antonella Torres, ‘Tela bianca. Atto secondo: le decisioni’: la consapevolezza e la responsabilità della scelta

Notizie correlate

Riondino agli Impavidi con ’Art’. Una tela bianca per dire la veritàLa commedia francese contemporanea più recitata al mondo sta per fare tappa anche a Sarzana.

Le peggiori decisioni nei film horror: perché i personaggi fanno sempre la scelta sbagliata?C’è una regola non scritta nel cinema horror: se esiste una decisione sensata, qualcuno farà esattamente il contrario.

Panoramica sull’argomento

Si parla di: Antonella Torres, ‘Tela bianca. Atto secondo: le decisioni’: la consapevolezza e la responsabilità della scelta.

Antonella Torres, ‘Tela bianca. Atto secondo: le decisioni’: la consapevolezza e la responsabilità della sceltaPubblicato da SBS Edizioni, Tela bianca. Atto secondo: le decisioni di Antonella Torres è ... msn.com

Antonella Torres: Non c’è crescita personale senza decisioniIn vetrina a Casa Sanremo Writers 2026, Tela bianca. Atto secondo: le Decisioni di Antonella Torres propone un percorso chiaro e pratico sulle scelte che segnano la vita quotidiana. Tra esempi ... italiamagazineonline.it