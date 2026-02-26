Le segnalazioni dei lettori | Guardate il parco della Cittadella Ormai è in ostaggio delle auto

Le aree di sosta all’ombra della splendida cinta muraria del parco della Cittadella diventano parcheggi gratuiti per i lavoratori della zona. Stiamo parlando sia dell’area davanti all’ingresso principale del parco, sia via Circonvallazione, ma anche quella poco più avanti in direzione Capodimonte. L’annosa carenza di parcheggi per i tanti dipendenti dei vari istituti scolastici della zona (classico ‘Rinaldini’, artistico ‘Mannucci’, medie ‘Donatello’, elementari ‘Antognini’ e un paio di materne e asili), ma soprattutto della Regione e dell’Ufficio scolastico regionale da tempo si stanno riversando su quelle aree di sosta che invece dovrebbero essere destinate ai frequentatori del parco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

