Annalisa in concerto a Firenze

Sabato 2 maggio, l'artista partenopea ha portato il suo concerto al Mandela Forum di Firenze, dopo aver esordito con un sold out a Genova. La cantante, molto seguita, ha eseguito il suo repertorio davanti a un pubblico numeroso. L’evento si è svolto nel rispetto delle norme di sicurezza e senza incidenti. La serata ha visto la partecipazione di fan provenienti da varie parti della regione.

Partita dalla sua Genova con un tutto esaurito, Annalisa sbarca sabato 2 maggio al Mandela Forum di Firenze. “Ma Noi Siamo Fuoco Capitolo II - Palasport 2026” è la seconda parte del tour che la riporta al pubblico toscano dopo lo straordinario live dello scorso novembre, sempre al Mandela Forum.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Annalisa 241125 Firenze Notizie correlate Firenze, arriva Annalisa in concerto al Mandela ForumFirenze, 30 aprile 2026 - Partita dalla sua Genova con un tutto esaurito, Annalisa sbarca sabato 2 maggio al Mandela Forum di Firenze. Novara, “Donne in concerto” all'auditorium Annalisa TorganoIn occasione della festa della donna, sabato 7 marzo alle ore 21, presso l’auditorium Annalisa Torgano di Novara, si terrà il concerto “Candle live”... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Annalisa, la possibile scaletta del concerto a Torino; Messina, Annalisa in concerto al PalaRescifina il 12 maggio 2026; Annalisa a Genova: Se siamo rimasti qua è grazie alle poche persone che c'erano ai miei inizi. La cantante fa scatenare anziani e bambini. L'omaggio a De Andrè; Annalisa in concerto a Genova: orari, biglietti, scaletta, come arrivare e dove parcheggiare. Scaletta concerto Annalisa a Torino, 29 aprile 2026 | Tutte le canzoni: da Il mondo prima di te a BellissimaTorna la grande musica di Annalisa all’Inalpi arena di Torino, la cantante ligure lanciata al successo da Amici di Maria De Filippi sarà di scena con tutti i suoi singoli di maggior successo. Un tour ... ilsussidiario.net Canzone estiva e i grandi successi: Annalisa torna per infiammare Torino | La scalettaChi di voi ci sarà per ballare Sinceramente e Bellissima? All’Inalpi Arena anche un'esperienza vip tra Liguria e glamour con Pesto e Bollicine ... torinotoday.it Annalisa Corrado è una parlamentare europea del Pd. E su Fanpage, con un atto di grandissima dignità, ha deciso di rendere pubblica una storia che si teneva dentro da circa 35 anni. Lei aveva 16 anni. Lui ne aveva quasi 70. Lui era Sauro De Luca, fondato - facebook.com facebook L'eurodeputata Annalisa Corrado: "A 16 anni abusata da un gesuita fondatore di un gruppo giovanile". Intervista a Fanpage: "Abusi su oltre 20 ragazze nel Movimento eucaristico" #ANSA x.com