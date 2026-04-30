Annalisa in concerto a Firenze

Da firenzetoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 2 maggio, l'artista partenopea ha portato il suo concerto al Mandela Forum di Firenze, dopo aver esordito con un sold out a Genova. La cantante, molto seguita, ha eseguito il suo repertorio davanti a un pubblico numeroso. L’evento si è svolto nel rispetto delle norme di sicurezza e senza incidenti. La serata ha visto la partecipazione di fan provenienti da varie parti della regione.

Partita dalla sua Genova con un tutto esaurito, Annalisa sbarca sabato 2 maggio al Mandela Forum di Firenze. “Ma Noi Siamo Fuoco Capitolo II - Palasport 2026” è la seconda parte del tour che la riporta al pubblico toscano dopo lo straordinario live dello scorso novembre, sempre al Mandela Forum.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Annalisa 241125 Firenze

Video Annalisa 241125 Firenze

Notizie correlate

Firenze, arriva Annalisa in concerto al Mandela ForumFirenze, 30 aprile 2026 - Partita dalla sua Genova con un tutto esaurito, Annalisa sbarca sabato 2 maggio al Mandela Forum di Firenze.

Novara, “Donne in concerto” all'auditorium Annalisa TorganoIn occasione della festa della donna, sabato 7 marzo alle ore 21, presso l’auditorium Annalisa Torgano di Novara, si terrà il concerto “Candle live”...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Annalisa, la possibile scaletta del concerto a Torino; Messina, Annalisa in concerto al PalaRescifina il 12 maggio 2026; Annalisa a Genova: Se siamo rimasti qua è grazie alle poche persone che c'erano ai miei inizi. La cantante fa scatenare anziani e bambini. L'omaggio a De Andrè; Annalisa in concerto a Genova: orari, biglietti, scaletta, come arrivare e dove parcheggiare.

annalisa in concerto aScaletta concerto Annalisa a Torino, 29 aprile 2026 | Tutte le canzoni: da Il mondo prima di te a BellissimaTorna la grande musica di Annalisa all’Inalpi arena di Torino, la cantante ligure lanciata al successo da Amici di Maria De Filippi sarà di scena con tutti i suoi singoli di maggior successo. Un tour ... ilsussidiario.net

annalisa in concerto aCanzone estiva e i grandi successi: Annalisa torna per infiammare Torino | La scalettaChi di voi ci sarà per ballare Sinceramente e Bellissima? All’Inalpi Arena anche un'esperienza vip tra Liguria e glamour con Pesto e Bollicine ... torinotoday.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.