Anna Kuliscioff è stata una figura di spicco nel movimento femminista e socialista del suo tempo. Nata nel XIX secolo, ha dedicato gran parte della vita alla difesa dei diritti delle donne e dei lavoratori. La sua attività si è concentrata su lotte per l’uguaglianza, l’emancipazione femminile e il miglioramento delle condizioni sociali. La sua presenza nel panorama politico e sociale ha lasciato un segno duraturo nel dibattito dell’epoca.

La storia di Anna Kuliscioff è la dimostrazione pratica per cui non necessariamente ci si siede dalla parte sbagliata perché tutti gli altri posti erano occupati. La Storia le ha dato ragione, le dà ancora ragione e il suo insegnamento, in termini di femminismo ante litteram, è ancora attualissimo. Forse lo sarà sempre, anche solo per non dimenticare il “prima”. Ne Il Monopolio dell’uomo, Kuliscioff ha infatti affermato: La donna d’oggi non è più quell’essere impersonale, senza individualità e senza cultura, che una volta fu. Siamo ben lungi dai tempi che la donna si considerava come un animale domestico, da potersi maltrattare, scacciare od uccidere a capriccio del suo padrone.🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Anna Kuliscioff, femminismo ante litteram: chi era e per cosa ha lottato

Notizie correlate

Le Alchimiste di Kiefer. Scienziate “ante litteram“ cancellate per il loro coraggio: "Sabba di energie e passioni"Caterina Sforza, Isabella Cortese, Maria la Giudea, Marie Meudrac, Rebecca Vaughan, Mary Anne Atwood, Anne Marie Ziegler: sono alcune delle...

Anna Kuliscioff "dottora dei poveri" a Casa PetrarcaArezzo, 25 febbraio 2026 – Anna Kuliscioff "dottora dei poveri" - fondatrice del Partito Socialista Italiano sarà al centro del Convegno organizzato...

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Anna Kuliscioff, femminismo ante litteram: chi era e per cosa ha lottato.

Anna Kuliscioff, chi era e cosa insegna alle ragazze di oggi la «dottora dei poveri», femminista e antifascista morta a Milano 100 anni fa: «Anche Mussolini la ammirava»«Una vergine slava», la definì incontrandola ventenne lo scrittore Paolo Valera. «A Milano non c’è che un uomo, che viceversa è una donna, la Kulisciova», fu la famosa definizione che coniò per lei il ... milano.corriere.it

Tiziana Ferrario con la sua Anna K: Kuliscioff, ideali e passioni forti. La disillusione non cambia il mondoMilano – La Storia si fa donna alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele II. La giornalista Tiziana Ferrario presenta, oggi alle 18,30, il suo ultimo libro: Anna K, un viaggio nel mondo di ... ilgiorno.it