Anfiteatro di Camaro San Paolo aggiudicati i lavori | verso il completamento del parco urbano

È stato assegnato l’appalto per i lavori di completamento e rifunzionalizzazione dell’anfiteatro di Camaro San Paolo. La decisione è stata presa dalla commissione di gara della Struttura commissariale, in vista della realizzazione di un parco urbano. L’intervento riguarda l’intera area e rappresenta un passo avanti nel progetto di recupero e valorizzazione del sito.

Passo avanti per il recupero e la valorizzazione dell’anfiteatro di Camaro San Paolo. La commissione di gara della Struttura commissariale ha infatti aggiudicato l’appalto per il completamento e la rifunzionalizzazione dell’area, intervento atteso che rientra nel più ampio progetto del parco.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate L'anfiteatro di Camaro San Paolo, otto offerte per i lavori di completamento: a breve l'appaltoLo scorso 20 aprile è scaduto il termine per la presentazione delle offerte per il completamento e la rifunzionalizzazione dell’anfiteatro di Camaro... Messina, Camaro Sottomontagna: via ai lavori per il parco urbano tra ritardi e attese della comunità.L’annuncio dell’avvio dei lavori per il nuovo parco urbano di Camaro Sottomontagna, a Messina, non è un semplice atto amministrativo. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: L'anfiteatro di Camaro San Paolo, otto offerte per i lavori di completamento: a breve l'appalto; Risanamento a Messina, 8 offerte per l’anfiteatro di Camaro San Paolo; Risanamento a Messina, si completa finalmente il Parco con l’anfiteatro di Camaro; Entro giugno il nuovo parco urbano nell’area bonificata dalle baracche. Anfiteatro di Camaro San Paolo, lavori aggiudicatiOra la verifica della documentazione e poi l'iter per la consegna dell'appalto da Tempostretto.it ... msn.com Risanamento Messina: novità su anfiteatro di Camaro San Paolo e alloggi confiscati alla mafiaIl Bollettino del 24 aprile 2026 della Struttura Commissariale guidata dal presidente della Regione Renato Schifani ed i cui uffici sono diretti dal sub commissario Santi Trovato riguarda l’anfiteatro ... ilsicilia.it Risanamento a Messina, si completa finalmente il Parco con l’anfiteatro di Camaro La prossima settimana sarà aggiudicata la gara, poi 212 giorni di lavori. Lo sbaraccamento risale a ben 23 anni fa. https://gazzettadelsud.it/p=2200854 - facebook.com facebook Risanamento Messina: novità su anfiteatro di Camaro San Paolo e alloggi confiscati alla mafia dlvr.it/TSCLVV x.com