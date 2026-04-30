Durante la conferenza stampa che ha aperto il fine settimana del Gran Premio di Miami, il pilota ha dichiarato che la gara sarà importante perché i rivali si avvicineranno e sarà necessario rispondere di conseguenza. Questo appuntamento rappresenta la quarta tappa del Campionato del Mondo di Formula Uno 2026. Antonelli si è mostrato motivato e deciso in vista delle sfide che lo aspettano in questa gara.

Andrea Kimi Antonelli si è dimostrato carico e determinato nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale dell’attesissimo fine settimana del Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Dopo oltre un mese di stop forzato si torna in scena sulla pista ricavata attorno all’Hard Rock Stadium della città della Florida e sarà fondamentale capire chi saprà togliersi la ruggine di dosso più in fretta possibile. Come se non bastasse, poi, il weekend statunitense proporrà il format con la Sprint Race, per cui sin da domani si inizierà a fare sul serio. Il pilota del team Mercedes arriva alla gara di Miami reduce dalle due vittorie di Cina e Giappone e, soprattutto, con la vetta della classifica generale con 72 punti e 9 lunghezze di vantaggio sul vicino di box George Russell.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Andrea Kimi Antonelli: “Miami sarà importante, i rivali si avvicineranno e dovremo rispondere”

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