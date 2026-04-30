In Ohio, uno studente ha danneggiato una cabina di attivisti conservatori e successivamente ha minacciato alcuni membri di Turning Point, chiamandoli “gorgogliatori dal collo”. Durante l’episodio, l’individuo armato di forbici ha aggredito e intimidito alcuni attivisti di destra presenti sul campus. L’episodio si inserisce in un clima di tensione crescente tra i diversi schieramenti politici negli Stati Uniti.

Uno studente dell’Ohio ha chiamato i membri di Turning Point “gorgogliatori dal collo”, dopo aver vandalizzato una cabina degli attivisti conservatori all’interno dell’università. Il termine utilizzato è una derisione apparente verso Charlie Kirk, come spiega il New York post, che è stato ucciso il 10 settembre 2025 con un colpo d’arma da fuoco alla gola. Il video dell’aggressione è stato pubblicato su X da un rappresentante universitario. Prima di procedere alla distruzione dell’avamposto dei ragazzi di destra, il giovane ha tirato fuori un paio di forbici con cui ha iniziato a bucare i palloncini rossi, bianchi e blu attaccati al tavolo delle conferenze all’aperto.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ancora odio su Kirk negli Usa: studente armato di forbici aggredisce e minaccia gli attivisti di destra all’università

Notizie correlate

Aereo Usa abbattuto, l’Iran rivendica l’F-35 e minaccia ancora gli Usa. Missili su Israele, colpito impianto energetico in KuwaitGuerra sempre più ampia tra Iran, Stati Uniti e Israele, con escalation nella notte tra attacchi missilistici, droni e tensione sullo Stretto di...

Droga, Kratom è la nuova minaccia invisibile: negli Usa casi in aumento di 65 volte, gli effettiSilenzioso, ma in rapida espansione, il fenomeno kratom sta emergendo come una delle nuove criticità sanitarie negli Stati Uniti.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Si parla di: Trump ancora contro Jimmy Kimmel, la battuta su Melania vedova in attesa scatena la Casa Bianca: nel mirino c’è la tv ABC; Jimmy Kimmel risponde a Melania Trump: D'accordo su stop retorica d'odio, ne parli con suo marito.