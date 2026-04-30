Il dibattito sull’America’s Cup si accende con proteste lungo il ponte che collega Barcellona e Napoli, dove attivisti contrari all’evento hanno organizzato un presidio. Contestualmente, a Bagnoli, alcuni comitati si sono radunati in piazza il primo maggio, manifestando il loro dissenso. La questione coinvolge diverse parti che si oppongono alla kermesse, senza che siano stati ancora avanzati accordi ufficiali o decisioni definitive.

Tempo di lettura: 2 minuti No all’America’s Cup, ponte Barcellona-Napoli tra attivisti contrari alla kermesse. Un video mostra un uomo e una donna catalani mentre inviano “ solidarietà ai compagni di Napoli”. “ Due anni fa – spiega lei – B arcellona ha subito le conseguenze dell’America’s Cup, un grande evento velico che non aveva nulla a che vedere con la città. Ha aggravato il sovraffollamento turistico, l’espulsione degli abitanti e la privatizzazione dello spazio pubblico”. Lui aggiunge: “Una volta arrivata l’America’s Cup, ci siamo resi conto che non interessava affatto agli abitanti. È un evento che prosciuga le casse comunali”. Secondo i due attivisti, le proteste hanno sortito un effetto: “Siamo riusciti a mandarla via”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - America’s Cup, ponte Barcellona-Napoli tra attivisti del No. Bagnoli, comitati in piazza il 1 maggio

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