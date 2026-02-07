Napoli 5mila in piazza a Bagnoli per diro ' No' all' America' s Cup

Più di 5.000 persone si sono radunate a Bagnoli per dire no all’America’s Cup. La manifestazione è stata organizzata dalla Rete ‘No America’s Cup’ e ha visto la partecipazione dei residenti e dei comitati civici che da anni chiedono la bonifica dell’area ex Italsider. La piazza si è riempita di cittadini che vogliono far sentire la loro voce contro questa iniziativa, considerata dannosa per il quartiere e per l’ambiente. La protesta è stata forte e compatta, con tanti che hanno scelto di scendere in strada per es

Oltre 5mila i partecipanti alla manifestazione di protesta organizzata dalla Rete ' No America's Cup' insieme ai residenti di Bagnoli e ai comitati civici che da anni chiedono la bonifica dell'area ex Italsider. Ad aprire il corteo, partito da viale Campi Flegrei e giunto fino a Coroglio, una barca a vela recante la scritta 'America's Pacco'. "La Coppa non si deve fare a Bagnoli. Questo territorio ha bisogno di una bonifica, della messa in sicurezza del territorio, della spiaggia cancellata con una modifica criminale di una legge nazionale che prevedeva il ripristino della linea di costa, di un parco e di lavoro duraturo e non di un esercito di camerieri e lavapiatti al servizio della Coppa per tre mesi".

