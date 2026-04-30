Ameno si colora per il 1° maggio | tra pic-nic al parco neogotico libri usati e fiori

Ameno si anima in occasione del primo maggio, con persone che si riuniscono per picnic nei parchi, sfogliano libri usati e decorano gli spazi con fiori. La giornata vede residenti e visitatori coinvolti in attività all’aperto, tra momenti di relax e scambio culturale. L’atmosfera si riempie di colori e serenità, offrendo un’occasione di socializzazione e di contatto con la natura.

Ameno si prepara a festeggiare il 1° maggio con una giornata dedicata alla convivialità, alla cultura e alla natura. Un programma diffuso che coinvolgerà il cuore del borgo e i suoi spazi verdi più suggestivi.L'appuntamento principale, organizzato dalla Pro Loco di Ameno, è il "pic-nic di.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Villa Rodocanacchi, il parco apre al pubblico per il 1 maggio: "Un grande pic-nic come una volta" Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Ameno si colora per il 1° maggio: tra pic-nic al parco neogotico, libri usati e fiori; Cosa fare in città: tutti gli eventi del week end del 1° maggio. IL COMMENTO Lacco Ameno, tra memoria e futuro: il tempo della responsabilitàIl 24 e 25 maggio Lacco Ameno tornerà alle urne per scegliere una nuova amministrazione e un nuovo sindaco. Il paese è già in fermento: lo si percepisce nei ... ilgolfo24.it